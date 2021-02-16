رابط منصة مدرستى التعليميه الجديد للتعليم عن بعد وطريقه الاستخدام وخطوات تسجيل الدخول

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستى التعليميه للتعليم عن بعد تعتبر منصة مدرستي واحدة من أهم المنصات الالكترونية الحديثة التي تم إطلاقها لمساعدة الطلبة والطالبات لتلقي دروسهم لكافة المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنها تساعد المعلمين أن يقوموا بممارسة عملهم ويكون من السهل عليهم التواصل مع الطلاب عن بعد، وقد ازدادت عملية البحث عن رابط تحميل منصة مدرستي وأهم الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها لتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد.

حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية أن توفر لكل طلابها للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في جميع أرجاء المملكة منصة مدرستي التعليمية للتعلم عن بعد ولكن يتوجب على كلاً من الطلاب اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب ان يتم الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول عن كتابة اسم الطالب وكلمة السر.

بعدها قم باختيار الدروس التعليمية التي يريد الطالب متابعتها عن طريق المنصة.

هناك طريقة على الطالب اتباعها عدة خطوات متنوعة منها التالي:

على الطالب الدخول إلى الموقع الخاص بمنصة مدرستي .

. ثم يقوم الطالب بالاطلاع على الجدول الخاص بكافة الفصول الدراسية حتى يكون مستعد لليون الدراسي.,

على كل طالب الحضور إلى الفصل الخاص به مع المعلم المسئول عن تلك الفصل.

ثم يقم الطالب بعمل كافة الواجبات والأنشطة المطلوبة منه والتي قد قام المعلم عبر الموقع الالكتروني التي أنشأته وزارة التربية والتعليم السعودي.

يتوجب على الطلاب التفاعل مع باقي التلاميذ ومع المعلم عبر منصة مدرستي.

كما يقوم المعلم بوضع الامتحانات عبر الموقع.

وسوف يقوم الطلاب بأداء الامتحان عن طريق المنصة.

كما يمكن للطالب متابعة كل ما فاته من مواد دراسية على شاشة قنوات عين في حال حدوث انقطاع شبكة الانترنت.

مع الحرص على التواصل مع المعلم للإبلاغه عن انقطاع شبكة النت.

منصة مدرستي التعليمية تعتبر من أشهر المنصات الالكترونية التي قامت بإنشائها وزارة التربية والتعليم السعودية، وهي أحدث الطرق التي حرصت الوزارة على الاستعانة بها لكي تتم المرحلة التعليمية عن بعد في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، والمحافظة على صحة الطلبة والطالبات من الإصابة بالفيروس.