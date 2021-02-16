السبب وراء طلب خدمة عملاء شركات الانترنت لإغلاق الراوتر 10 ثواني

السبب وراء طلب خدمة عملاء شركات الإنترنت لإغلاق الراوتر 10 ثواني وتشغيله مرة أخري، السلام عليكم أعزائي متابعي موقع ثقفني الكرام، هل تعلم لماذا يطلب منك إعادة تشغيل الراوتر؟ وهل يجب عليك القيام بذلك الأمر يومياً ؟، العديد منا يحدث له مشكلة بالإنترنت من بطئ الخدمة أو انقطاع الإنترنت تقطيع لبعض الوقت أو عدم وصول السرعة إلي الحد المسموح له بذلك، وفي مقال اليوم سنتناول الموضوع بشكل يفسر السبب وراء ذلك الطلب الذي عادة ما يغضب البعض من ممثلي خدمة العملاء أو الدعم الفني عند طلب منه ذلك الأمر، فدعونا ننطلق في شرح التفاصيل.

مشكلة الإنترنت بالمنزل ورد خدمة العملاء

قد تواجهك مشاكل بالشبكة أو الإنترنت عموما بالمنزل وتحاول أن تجد حلا لهذا الأمر من خلال البحث من هاتفك باستخدام “الداتا من خلال الهاتف” فتجد حلول لكن دون جدوي من الحل فبالتأكيد سوف تقوم بالاتصال بخدمة العملاء لإيحاد حل لهذه المشكلة وبالطبع ستسمع الجملة المعتادة التي في الأغلب الجميع حفظها عن ظهر قلب وهي “رجاءً قم بإغلاق الراوتر لمدة 10 ثواني علي الأقل واعد تشغيله مرة أخري” الكثير يسمعها ولا يعرف معناها أو سببها والبعض لم يفكر لماذا يطلب منه هذا الأمر.

لماذا يطلب منك إغلاق الراوتر لمدة 10 ثواني وإعادة تشغيله

هل يجب إراحة الراوتر، يجب عليك أن تعرف أن أجهزة الراوتر يوجد بداخلها أشياء إلكترونية مثل باقي الأجهزة الإلكترونية مثل المعالج “البروسيسور” والميموري “الذاكرة العشوائية” والرام ووحدات التخزين وبالطبع يوجد لها نظام تشغيل خاص بها، مثله كباقي الأجهزة الإلكترونية فبالتالي الراوتر بالتأكيد مع الاستخدام المستمر الدائم قد يحدث لأي قطعه به مشكلة أو خلل ناتج من ارتفاع درجة حرارة القطع الداخلية مثل البروسيسور أو الرامات وهذا الخلل قد يؤدي إلي خلل اَخر في توزيع الإنترنت وبالتالي يحدث عندك مشكلة في استقبال الإنترنت بالكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الجهاز المستقبل للإنترنت.

نصائح للحفاظ علي سلامة الراوتر

هل يجب فصل الراوتر يوميا، يفضل ذلك واليك نصيحتين للحفاظ علي سلامة الراوتر والإنترنت لديك :

أولا : حاول دائماً من وقت لأخر أن تضع يديك علي الراوتر لتتأكد من درجة حرارته مع محاولة أن يكون المكان حوله بارداً وجيد التهوية حتي يعمل الجهاز بشكل جيد.

: حاول دائماً من وقت لأخر أن تضع يديك علي الراوتر لتتأكد من درجة حرارته مع محاولة أن يكون المكان حوله بارداً وجيد التهوية حتي يعمل الجهاز بشكل جيد. ثانياً : عليك فصل الراوتر من الكهرباء يوميا في أي وقت قد لا تكون محتاج إليه أو يجب إطفاء الراوتر عند النوم علي الأقل لمدة نصف ساعة إلي ساعة يومياً.

والسؤال الأهم لماذا يطلب منا خدمة العملاء إغلاق الراوتر 10 ثوان

الإجابة علي هذا السؤال ببساطة تتلخص في المكثفات الكهربائية الموجودة بالشرائح الإلكترونية في الراوتر، والتي وظيفتها تتمثل في تخزين جزء صغير من الطاقة لتحافظ علي مسار التيار الكهربائي الداخل إلي الراوتر لعدة ثواني وعندما يطلب منك خدمة العملاء عمل ذلك فإنه يحدث تفريغ للطاقة من تلك المكثفات الكهربائية ويحدث تفريغ الذاكرة أو الميموري من التخزين المكثف بها والذي بدوره يؤدي إلي إعادة ضبط الرواتر بشكل طبيعي وهذه المشاكل الأساسية التي تكون مرتبطة بنظام تشغيل الراوتر والتي تكون هي الأساس في التأثير علي الخدمة لهذا يطلب منك الدعم الفني لخدمة العملاء القيام بذلك الأمر.

نتمنى أن تكون حصلت علي الإجابة وأفادك المقال ولو بمعلومة صغيرة، ونتمنى لكم دائما التوفيق والصلاح الدائم .. شكراً لكم.