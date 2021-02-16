لجنة الأمن القومى الإيرانى: سنمنع مفتشى الوكالة الدولية من دخول منشآتنا

جدة - نرمين السيد - وتأتى تصريحات لجنة الأمن القومى الإيرانى تأكيدًا لإعلان طهران، أمس الإثنين، عندما أبلغت وكالة الطاقة النووية الدولية بإنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل، فى تصعيد جديد من طهران إزاء الاتفاق النووى الموقع مع الدول الكبرى.

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