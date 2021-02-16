روسيا: لقاحاتنا تحمى من جميع سلالات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، أن "اللقاحين اللذين تمت الموافقة عليهما فى روسيا يحميان من سلالات فيروس كورونا الأكثر نشرًا للعدوى"، والتى تم اكتشافها لأول مرة فى بريطانيا.





وفى بيان لها، قالت الخدمة الاتحادية لحماية حقوق المستهلك، إن دراسة مقارنة أظهرت أن الأجسام المضادة التى تشكلت بعد التطعيم بـ"سبوتنيك فى" و"إيه بى آى فاك كورونا" تحمى أيضًا من السلالة التى ظهرت فى بريطانيا. وتشير موسكو إلى أن اللقاح "سبوتنيك فى" المضاد لفيروس كورونا، ظل فى السوق الروسية لمدة 6 أشهر، ويجرى استخدامه الآن فى أكثر من 15 دولة.

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