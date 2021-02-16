إيران تبلغ الوكالة الدولية بوقف العمل بالبرتوكول الإضافى للاتفاق النووى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء اليوم الإثنين، أن إيران أبلغتهم بوقف العمل بالبروتوكول الإضافى التابع للاتفاق النووى الإيرانى، اعتبارًا من 23 فبراير الجارى.





ووفقًا لنبأ عاجل نشرته قناة "العربية"، منذ قليل، قالت الوكالة الدولية، إن مدير الوكالة عرض السفر لإيران للتوصل لحل بمواصلة أنشطة التحقق الأساسية، استنادًا للاتفاق النووى الإيرانى. وتأتى تصريحات الوكالة الدولية للطاقة النووية بعدما أعلنت لجنة الأمن القومى فى وقت سابق من اليوم، أنه سيتم منع مفتشى الوكالة الدولية من دخول منشآت إيران النووية، الأسبوع المقبل، فى 23 فبراير الجارى. وتهدد طهران بمغادرة الاتفاق النووى الإيرانى الموقع مع الدول الست الكبرى فى 2015، والذى يلزمها بالاستخدام السلمى للطاقة النووية.

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