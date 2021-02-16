قوات الاحتلال التركى تقصف شاحنة كردية فى ريف الرقة

جدة - نرمين السيد - استهدفت قوات الاحتلال التركى شاحنة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، بالأسلحة الثقيلة، قرب استراحة صقر بريف عين عيسى شمالى الرقة، مساء اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن أضرار مادية.





وبحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان، قصفت القوات التركية قرية هوشان وطريق حلب الحسكة، المعروف باسم طريق m4 الدولى فى الريف ذاته، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وتشهد محاور بلدة عين عيسى الاستراتيجية، استهدافات واشتباكات متقطعة بين الفينة والأخرى، بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، والقوات التركية مع الفصائل الموالية لها.

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