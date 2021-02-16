واشنطن: رفعنا الحوثى من قائمة الإرهاب وأبقينا العقوبات ضد قادتهم

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنها رفعت ميليشيا الحوثيين من قائمة الإرهاب، إلا أنها أبقت على العقوبات الموقعة على قادة الميليشيا المدعومة من إيران، حسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل.





كما أكدت الخارجية الأمريكية على أن الحوثيين مازالوا يخضعون لعقوبات وفق تصنيف الأمم المتحدة. ومن جانبه، أعرب المبعوث الأمريكى لدى اليمن، تيموثى ليندركينج، عن تطلعه للعمل مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية.

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