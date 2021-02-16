نجل ترامب يكشف خطط والده بعد براءته في ثاني محاكمات الشيوخ

أعلن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الأخير سيواصل دعم أجندة "أمريكا أولًا، وذلك بعد إعلان براءته في ثاني محاكمة له بمجلس الشيوخ الأمريكي".

وقال نجل الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن عائلته ستواصل جهودها لإعادة إنشاء الحزب الجمهوري، مشيرًا إلى أن "ترامب سيستمر في دفع أجندة أمريكا أولا والقتال من أجل العامل الأمريكي وسيضغط من أجل المرشحين الذين سيفعلون ذلك، وليس رجال المؤسسة الذين جلسوا هناك لسنوات، ولم يفعلوا شيئا على الإطلاق ويحصلون على الدعم الكامل من قاعدة المؤسسة".

وأضاف "سنفعل العكس تماما، سنقاتل وندعم الأشخاص الذين سيكونون صالحين للشعب الأمريكي وسنحرص على انتخاب هؤلاء الأشخاص".