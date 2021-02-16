أمريكا تكشف عن مخطط إيراني لتدريب الحوثيين على استهداف دول الخليج

أعلن المبعوث الأمريكي لدى اليمن، تيموثي ليندركينج، اليوم الثلاثاء، أن إيران تدرب الحوثيين على شن هجمات عدة في منطقة الخليج.
وقال ليندركينج في مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأمريكية تعمل على دفع الحل السياسي للأزمة اليمنية، مطالبًا الحوثيين بوقف هجومهم على مدينة مأرب اليمنية والعودة إلى طاولة المفاوضات.
وأكد ليندركينج على حق السعودية في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين، مشيرًا إلى أن دور إيران في تسليح الميليشيات ليس خفيًا.
وتابع: "وضحنا أنه يجب تعزيز قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها".
وأعرب المبعوث الأمريكي لدى اليمن عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق مع الشركاء بشأن مساعدة اليمن، مؤكدًا أنه يجب التصدي للأزمة وتلبية الاحتياجات الأساسية لليمنيين.
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