طريقة إخفاء الدردشات على تطبيق Whatsapp، تطبيق واتساب الأكثر استخدامًا من تطبيقات المراسلة الفورية المجانية، والذي تسعى شركته للتطوير الدائم والوصول بالتطبيق لمستويات أعلى وأفضل من باقي التطبيقات، وهناك العديد من مزايا واتساب التي يقدمها للمستخدمين وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لديه بعض القصور في خدمات خاصة يرغب بها المستخدم، مثل إخفاء الدردشة على واتساب أو استخدام محادثة سرية كما هو الحال في تطبيق تليجرام، ولكن هناك طريقة بإمكانها إخفاء التطبيق عن أعين العين من المتطفلين فما هي؟

خطوات إخفاء دردشة على واتساب

يرغب بعض مستخدمي واتساب أن يقوموا لإخفاء دردشة خاصة حتى لا يتمكن المتطفلين من الوصول إليها، لذلك نقدم لكم طريقة إخفاء دردشة على واتساب:

لأجهزة الأيفون يتم فتح تطبيق واتساب، والبحث عن الدردشة التي يريد أن يقوم بإخفائها، ومن ثم الضغط على الدردشة تجاه اليمين واختيار تبويب أرشفة حتى تحفظ في قائمة الأرشفة لتصعيب الوصول إليها.

أما لمستخدمي أجهزة الأندرويد فيتم فتح التطبيق على الهاتف والضغط مطولًا على الدردشة المراد أرشفتها وبعد ذلك يتم النقر على اختيار أرشفة الموجود تجاه اليمين في الجزء العلوي من التطبيق، لوضع الدردشة في قائمة الأرشيف.

طريقة أخرى لإخفاء دردشة واتساب

كما وتتواجد خدمة أخرى على تطبيق واتساب يمكن من خلالها إخفاء الرسائل على التطبيق بما فيها الصور أو الفيديوهات المرسلة، فإن تلك الخاصية تسمح فقط بإظهار الاسم المرسل فقط كالتالي:

لمستخدمي أجهزة الأندرويد: فإن تلك الميزة تساعد في إيقاف الإشعارات التي لها أولوية مرتفعة، ويتم الضغط على زر إعدادات من تطبيق واتساب ومن ثم النقر على إشعارات ويليها اختيار تبديل إيقاف استخدام الإشارات مرتفعة الأولوية أو Use high priority notification.

أما لأجهزة الأيفون فيتم استخدام الخاصية من خلال فتح تطبيق الواتساب والضغط على زر إعدادات ويليه الضغط على إشعارات ومن ثم النقر على خيار Disable message preview أو تشغيل إظهار المعاينة.