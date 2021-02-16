المنزل الذكي وأهم الأجهزة والتقنيات الحديثة المتطورة، بعد التطورات الحديثة في التكنولوجيا التي يشهدها العالم في ظل وجود الكثير من الأجهزة المنزلية الحديثة التي تساعد في جعل المنزل إلى منزل ذكي واستخدام العديد من التقنيات التي توفر الوقت والجهد بضغطة واحدة، بجانب الطاقة الشمسية التي تصل إلى أجهزة التلفاز الذكية وغيرها من الأجهزة المنزلية الذكية، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أفضل وأشهر أجهزة المنزل الذكية من خلال مقال اليوم.

فيديو دربيل 2 يعتبر هو الأمان ويتم استخدامه في المنزل لسماع جميع القانطين في المنزل وذلك من خلال استخدام الهاتف الذكي أو الايباد أو التابلت ويمكن تصوير هذا الجهاز لتتناسب مع الرؤية الليلية ويمكنك تنقيبة في المنزل بكل سهولة، ويمكن إعادة الشحن الخاص به ويمكن وضع في أي مكان بدون أن يتصل بالشاحن و يتناسب مع جميع الأجهزة الذكية مثل أندرويد أو أس ويندوز 10 و يقوم بالاتصال والتنبيه الفوري عند وجود حركة داخل المنزل.

قابس الكهرباء تي بي لينك

يقوم الكثير من الأشخاص بترك المصابيح مضاءة في الليل إذا لم تقم بفصل الأجهزة الذكية عند الذهاب إلى أن هم ولكن يساعد قابس الكهرباء على التحكم بأي جهاز متصل في المنزل مثل الغلاية وحول أسماك والمصابيح من خلال ربطها بالجهاز المحمول ويمكن جدولة وقت معين لايقافها أو تشغيلها وتساعدك أيضا عند مغادرة المنزل في المحلات أن تقوم بتحديد الأضواء المتصل تشغيلها وإيقافها في الوقت الذي تمنيت به وذلك عند برمجة الجهاز على وضع الخارج.

ساعة منبه أن وايك اب سمارت

يعاني الكثير من الأشخاص عند الاستيقاظ في الصباح من الأصوات المزعجة ولكن مع هذه الساعة الحديثة والمتطورة التي تعمل بتقنية أشعة الشمس سوف تقوم بالتنبيه لفترة من 20 إلى 40 دقيقة بعد الاستيقاظ، وسوف تزداد شدة الضوء مع مرور الوقت كما أن يستخدم هذا الجهاز كمصباح ليل ذو إضاءة خافته ويشمل الراديو وقيلولة الظهر.