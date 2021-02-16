“هام جداً” تخلص من مراقبة فيسبوك لنشاطك خارج facebook بالخطوات والصور

إن حماية الخصوصية حيال استخدامك للإنترنت من الأمور الهامة، وقد وضع الفيسبوك مؤخراً خاصية معرفة نشاط المستخدمين خارج الفيسبوك مما يسمح له بتسجيل المواقع التي تقوم بالدخول عليها وكذلك التطبيقات وغيرها، وهذا انتهاك للخصوصية، وحتى يحمي فيسبوك نفسه قام بوضع بعض الخطوات لإلغاء هذه الخاصية عن طريق تطبيق الفيسبوك وهذا ما نوضحه تفصيلاً عبر هذا التقرير الهام لمستخدمي الإنترنت والفيسبوك، حيث أن فيسبوك يسعى دائماً لمعرفة سلوك المستخدمين، كما أن الشركة لها تاريخ طويل في الكشف عن معلومات المستخدمين، وهذا يتضح أيضاً بعد شراء شركة فيسبوك لتطبيق واتساب وطلب الشركة الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة والتي تطلب مشاركة معلومات المستخدمين مع جهات اخرى لأغراض دعائية، وبالتالي فإن تطبيق فيسبوك على جوالك الآن يعرف تماماً كيف كان نشاطك على الإنترنت والمواقع والصفحات الأخرى التي تقوم بالدخول عليها، وذلك من خلال مراقبة نشاطك خارج واتساب وبالتالي من خلال الخطوات التالية توضح بالتفصيل كيفية منع واتساب من مراقبة نشاط على الإنترنت خارج الفيسبوك وذلك للحصول على خصوصيتك الكاملة والاستمتاع بحرية الخصوصية أثناء استخدامك للإنترنت.

خاصية معرفة نشاطك خارج فيسبوك

هذه الخاصية تم إضافتها تلقائياً على تطبيق الفيسبوك وبالتالي هناك مئات الملايين من مستخدمي فيسبوك حول العالم لا يعرفون أن الفيسبوك يراقب سلوكهم وأنشطتهم على الإنترنت، دون اذن منهم، ولكي يحمي الفيسبوك نفسه يضع خيارات لإيقاف هذه الخاصية وهذا ما نعرضه بالفقرة التالية الموضحة بالخطوات والصور التفصيلية وذلك لمنع فيسبوك من مراقبتك على الإنترنت، لأنه لا يحق للفيسبوك أن يراقبك خارج التطبيق الخاص به وهو فيسبوك.

إيقاف خاصية نشاطك خارج فيسبوك

من خلال الخطوات التالية يمكنك منع الفيسبوك من معرفة نشاطك خارج الفيسبوك بكل سهولة.

افتح تطبيق فيسبوك على جوالك.

ادخل على علامة (ثلاث شرط) الموجودة بأعلى التطبيق أو علامة الضبط.

ثم الذهاب الى الإعدادات والخصوصية.

ثم الإعدادات.

ثم النزول بالأسفل بقائمة الخيارات للدخول الى خاصية “النشاط خارج فيسبوك).

وبعد الدخول عليها سوف تظهر لك قائمة المواقع والتطبيقات الأخرى التي تقوم بالدخول عليها من خلال الإنترنت.

وبعد الدخول على خاصية النشاط خارج فيسبوك سوف يطلب التطبيق إعادة إدخال كلمة السر الخاصة بك.

وبعدها سوف تظهر المواقع والتطبيقات التفصيلية مفصلة والتي تقوم بالدخول عليها.

ثم عمل (إلغاء ربط السجل)

ثم تأكيد ربط السجل.

وتوضح الصور التالية بالخطوات التفصيلية عن كيفية منع الفيسبوك من معرفة نشاطك خارج الفيسبوك بالتفصيل.

وبتطبيق هذه الخطوات السهلة تكون قد منعت الفيسبوك من معرفة سلوكك ونشاطك خارج الفيسبوك وعدم معرفته بالمواقع والتطبيقات التي تقوم بالدخول عليها.