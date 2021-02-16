أخبار اليمن : وزير الخارجية ينتقد إزدواجية الأمم المتحدة تجاه جرائم التحالف السعودي

وزير الخارجية ينتقد إزدواجية الأمم المتحدة تجاه جرائم التحالف السعوديإنتقد وزير الخارجية المهندس هشام شرف تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء جرائم التحالف السعودي على اليمن، والتي ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد الانسانية، مشيرا إلى انه في الاتجاه المقابل " يكون هناك رأي دولي وقلق في حال مارست صنعاء حقها المكفول قانوناً في الدفاع عن اليمن وشعبه".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية بصنعاء أدهم رشاد عبدالمنعم، وذلك للتعارف بمناسبة اعتماده ممثلاً مقيماً للمنظمة في اليمن.

وفي اللقاء أكد الوزير شرف الحرص على تقديم كافة التسهيلات للممثل المقيم الجديد لمنظمة الصحة العالمية، بما يساعده على نجاح مهامه في اليمن، خاصة في هذا التوقيت الذي يحاول فيه تحالف العدوان السعودي إلحاق الضرر بالشعب اليمني من خلال إتباع سياسة استفزازية وحرب إجرامية تستهدف الغذاء والوقود ومستلزمات الصحة والمياه.

ولفت إلى أن سياسة الحرب الإجرامية لتحالف العدوان السعودي تسببت في أكبر كارثة إنسانية للشعب اليمني .. وقال" إن صنعاء تقدّر لمنظمة الصحة العالمية مساهمتها مع غيرها من المنظمات المنضوية في إطار الأمم المتحدة للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها العدوان والحصار الشامل المفروض على اليمن منذ ست سنوات".

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد عبر وزير الخارجية عن تمنياته لممثل منظمة الصحة العالمية التوفيق في مهامه خلال فترة تعيينه.

من جانبه أشار الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه في مكتب المنظمة بصنعاء لتقديم المساعدات اللازمة.