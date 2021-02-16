غوتيريس يحادث دبيبة والمنفي واتفاق بشأن "القوات الأجنبية"

تحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس بشكل منفصل مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي ، ورئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد دبيبة.
وشدد غوتيريس على أهمية ضمان عمل السلطة التنفيذية الجديدة من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وجدد التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم جهودها في هذا الصدد.
واتفق الأمين العام والمنفي ودبيبة على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.
وجدد الأمين العام استعداد الأمم المتحدة لدعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا.
وشدد غوتيريس على أهمية ضمان تمثيل الحكومة الجديدة لمصالح جميع الليبيين ورحب بالتزام رئيس الوزراء المكلف بإدراج 30٪ على الأقل من النساء في الحكومة الجديدة.
وجدد التزام الأمم المتحدة المستمر بمساعدة السلطة التنفيذية الجديدة في جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية واستقرار البلاد وتوحيد مؤسستها.
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