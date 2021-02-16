إيطاليا: 336 وفاة يومية بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 336 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، مقابل 258 تم تسجيلها فى اليوم السابق، فى ارتفاع كبير للوفيات المرتبطة بالجائحة فى البلاد.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، ارتفع العدد اليومى للإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى إيطاليا إلى 10.386 حالة مؤكدة، بعدما كان 7.351 حالة فى اليوم السابق. وإجمالاً، سجلت إيطاليا وسجلت إيطاليا 2.74 مليون إصابة بوباء كورونا حتى الآن، إضافة 94.171 حالة وفاة بسبب الوباء منذ ظهوره فى فبراير من العام الماضى، ما يمثل ثانى أعلى حصيلة للوفيات فى أوروبا بعد بريطانيا، وسابع أعلى معدل فى العالم.

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