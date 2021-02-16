جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى الولايات المتحدة الأمريكية جين ساكى، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن ستزيد مرة أخرى من إمدادات لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأسبوعية التى يتم إرسالها إلى مختلف الولايات.





وأوضحت ساكى، فى مؤتمر صحفى بواشنطن اليوم، حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية، "أن منسق البيت الأبيض جيف زينتس أبلغ المسؤولين خلال مكالمة هاتفية أن إدارة الرئيس الأمريكى بايدن ستزيد من "إمدادات اللقاح إلى 13.5 مليون جرعة أسبوعيا للولايات". وأضافت ساكى، أن الإدارة سوف "تضاعف من الإمدادات لبرنامج الصيدلة لدينا"، لافتة إلى أنه سيتم إرسال مليونى جرعة هذا الأسبوع إلى الصيدليات فى جميع أنحاء البلاد، وأشارت إلى أنه "فى النهاية، ستوفر أكثر من 40 ألف صيدلية فى جميع أنحاء البلاد اللقاحات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: إدارة بايدن ستزيد من إمدادات لقاح كورونا إلى الولايات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.