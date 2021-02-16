تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية والسوق الموازي

سعر الريال السعودي من العملات العربية المهمة وهو عملة المملكة العربية السعودية، والتي لا غنى عنها في مواسم العمرة والحج وفي حالة السفر للسعودية، لذلك نهتم بتقديم أخر أسعار صرف الريال السعودي في السوق الموازي وبعض البنوك المصرية يومياً، وذلك حتى نبقيكم على إطلاع دائم وكما نعرف أن الريال السعودي كغيره من الكثير من العملات معرض للتغيرات الجذرية خلال أي وقت على مدار اليوم .

سعر الريال السعودي في السوق الموازي اليوم

وصل سعر صرف الريال السعودي بالنسبة للشراء إلى 4.90 جنيه مصري، أما بالنسبة للبيع فسجل الريال 5.00 جنيهات مصرية، وسوف نوافيكم بكل التغيرات على مدار اليوم التي تطرأ على سعر عملة الريال.

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم للشراء 4.70 جنيه مصري وللبيع 4.72 جنيه مصري.

وفي بنك القاهرة سجل الريال للشراء 4.67 جنيه وللبيع 4.72 جنيه.

وسجل البنك المصري الخليجي للريال السعودي للشراء 4.68 جنيه وللبيع 4.73 جنيه مصري.

سوف يشهد الريال أرتفاع خلال الفترة القادمة لزيادة الطلب عليه بسبب قرب موسمي العمرة والحج والذي يحتاج فيها المواطنين للعملة السعودية بشكل كبير .

سعر الدولار يؤثر في أسعار صرف الكثير من العملات ومما لا شك فيه فإن سعر العملة السعودية يتأثر بالدولار.

حيث أن أسعار صرف الريال ظلت مستقره طوال الفترة الماضية بسب استقرار سعر الدولار وعدم تعرضه لارتفاعات بالغة .

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الموافق 2 / 3 / 2018 في بنك الإسكندرية، 4.66 جنيه مصري ببشراء وللبيع بلغ سعر الريال اليوم 4.70 جنيه مصري في نفس البنك.

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وصل سعر الريال السعودي اليوم الخميس أثناء التعاملات الصباحية إلى 4.76 جنيه مصري للبيع وللشراء وصل سعره 4.73 جنيه مصري، كما وصل سعر شراء الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 4.75 جنيه مصري ووصل سعر البيع إلى 4.79 جنيه مصري.

سعر الريال اليوم الأربعاء

ننشر لحضراتكم سعر الريال السعودي وذلك من خلال التعاملات اليومية بين البنوك والعملاء، حيث سجل الرسال السعودي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك وقد بلغ متوسط سعر الريال السعودي في الأسواق المصرية 4.77 جنيه مصري للبيع، وبلغ متوسط سعر شراء الريال السعودي 4.74 جنيه مصري.

تراجع سعر العملة السعودية اليوم

لقد تراجع اليوم الثلاثاء سعر الريال السعودي بقيمة قرشين أثنين فقط وذلك على المستوى الخاص بالشراء والبيع مقابل العملة المصرية، حيث تراجعت العملة السعودية اليوم في داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري حيث كان سعر الريال اليوم على مستوى الشراء 4.14 جنيه مصري وعلى مستوى البيع 4.17 وذلك على ما تم رصده من البنوك المصرية اليوم، كما هبط الريال اليوم أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري ليصل الريال إلى 4.09 جنيه للشراء ويصل إلى 4.18 جنيه للبيع وذلك مقارنة بالتعاملات المالية المسائية ليوم أمس.