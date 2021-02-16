منصة مدرستي تسجيل دخول الطلاب الفصل الدراسي الثاني 1442

تعد منصة مدرستي من المنصات التعليمية المهمة التي أنشأتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لاستمرار العملية التعليمية في المملكة في مدارس التعليم العام، حيث أنه من خلال منصة مدرستي تمكنت وزارة التعليم من استمرار العملية التعليمية في المملكة بنظام التعليم عن بعد ذلك الأسلوب الجديد الذي طبقته المملكة ولأول مرة في العملية التعليمية من أجل التغلب على صعوبة ذهاب الطلاب حضورياً إلى المدارس بسبب جائحة كورونا، حيث تم تعويض عدم الحضور الفعلي بالذهاب إلى المدارس عن طريق منصة مدرستي التعليمية.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية

شهدت منصة مدرستي التعليمية، بحثاً متزايداً من قبل الطلبة والطالبات من أجل تسجيل الدخول لمتابعة دروس الفصل الدراسي الثاني 1442، خاصة وأننا في منتصف الفترة الزمنية التي حددتها وزارة التعليم لاستمرار التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني 1442، حيث أنه وفقاً للبيان الصادر عن وزارة التعليم في المملكة سوف تستمر العملية التعليمية في المملكة بنظام التعليم عن بعد باستخدام منصة مدرستي حتى الأسبوع العاشر، بعدها سوف يتم تقييم وضع جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة واتخاذ القرار المناسب حول عودة الدراسة حضورياً بالمدارس أو أن يتم استمرار نظام التعليم عن بعد باستخدام منصة مدرستي التعليمية ويمكن تسجيل الدخول على منصة مدرستي بالخطوات التالية:-

1- الدخول على منصة مدرستي التعليمية.

2- تسجيل الدخول عن طريق كتابة أسم المستخدم وكلمة السر.

3- تعمل منصة مدرستي يومياً اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وذلك بالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية وللمرحلة الابتدائية اعتباراً من الساعة الثالثة ظهراً

ووفقاً لتصريحات وزير التعليم في المملكة فإن منصة مدرستي سوف تستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك كأحد الروافد الهامة للعملية التعليمية في المملكة.