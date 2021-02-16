أخبار اليمن : ثلوج في 8 دول عربية.. الشوافي: منخفض جوي يضرب الشرق الأوسط

ثلوج في 8 دول عربية.. الشوافي: منخفض جوي يضرب الشرق الأوسطكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن منخفض جوي عملاق سيضرب منطقة الشرق الأوسط اليوم، وتستمر تأثيراته حتى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن الثلوج ستغطي 8 دول عربية.

وتوقع الفلكي اليمني إنخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على المناطق المرتفعة والمتوسطة الإرتفاع وأمطار تصل الى الغزيزة في الدول المتاثرة بالحالة بدرجة رئيسية وهي لبنان- سوريا - الاردن -فلسطين - العراق.

واشار الشوافي في بيان على حسابه فيس بوك، أطلع عليه دوت الخليج، إلى انخفاض الحرارة بشكل كبير مع هطول الأمطار الغزيرة على شمالي مصر وليبيا واجزاء من شمال السعودية. لافتاً إلى ان تصل الثلوج بعض المناطق في شمال السعودية وبعض مناطق سيناء وشمال ليبيا،

ونوه الفلكي الشوافي إلى أن المنخفض الجوي مصحوب برياح هابطة شديدة تصل الى ٦٠ كيلو متر بالساعة وهباتها تتجاوز ٨٠ كيلو متر بالساعة ويرافقها اضطراب الموج على سواحل البحر المتوسط وشمال البحر الاحمر.

ولفت الفلكي اليمني إلى أنه لا يستبعد ان يتطور الى عاصفة خلال الساعات القادمة.. وعن تأثيرات المنخفض على اليمن، أكد أنه وبحسب المعطيات الحالية لا تاثيرات على اليمن حتى نهاية الاسبوع.