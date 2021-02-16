أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 185 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 185 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في حيس وقرب شارع الخمسين و33 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 339 قذيفة و132 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت 6 غارات لطيران تجسسي على حيس وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء حيس وكيلو16 والجاح والفازة والجبلية والدريهمي.