واشنطن: تزويد إيران للحوثيين بالألغام يهدد الملاحة البحرية

جدة - نرمين السيد - حذر المبعوث الأمريكى إلى اليمن، تيموثى ليندركينج، اليوم الثلاثاء، من أن هجمات الحوثيين على أهداف مدنية تظهر عدم رغبتهم بالسلام، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، منذ قليل.





وشدد ليندركينج، على أن تزويد إيران للحوثيين بالألغام يهدد الملاحة البحرية الدولية. وكانت الولايات المتحدة أعلنت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفع ميليشيا الحوثى من قوائم الإرهاب، والتى وضعها الرئيس الأمريكى السابق ترامب على لوائحها فى يناير الماضى، إلا أن الخارجية الأمريكية أكدت الابقاء على العقوبات على قادة ميليشيا الحوثى.

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