أذربيجان تسلم قره باغ جثث 106 قتلى 

أكد زعيم إقليم قره باغ أريك هاروتيونيان، أن باكو سلمت الإقليم جثث 106 أشخاص قتلوا خلال المعارك في المنطقة.
أذربيجان تسلم قره باغ جثث 106 قتلىيريفان تدعو باكو إلى حل قضية الأسرى
وقال: "على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار التعاون في القضايا الإنسانية، وبوساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية، سلمنا الجانب الأذربيجاني جثث 106 أشخاص قتلوا خلال حرب الـ44 يوما".
وأضاف: "يتواصل العمل على البحث عن جثث القتلى والمفقودين خلال الحرب الأخيرة".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، بدأ الجانبان في بذل الجهود للبحث عن رفات قتلى حرب التسعينات من الجانبين الأرميني والأذربيجاني وتبادلها".
وتوصل الجانبان الأرميني والأذربيجاني إلى اتفاق رعته روسيا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى.
كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو، وانتشرت قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.
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