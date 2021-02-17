أخبار اليمن : شهيد بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرب

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شهيد بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرب

استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران المعادي غارات مكثفة على مأرب. شهيد بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرباستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران المعادي غارات مكثفة على مأرب. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود أطلقت النار على مواطن من أبناء مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى استشهاده. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الظاهر بصعدة، و7 غارات مديرية صرواح و4 غارات مديرية مدغل في مأرب.. وذكر المصدر أن مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح صعدة، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، طال الطرق العامة ومزارع المواطنين.

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