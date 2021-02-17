بعد رفعها من قوائم الإرهاب.. ميليشيا الحوثي تتحدى أمريكا وتقصف مخيمات النازحين

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مخيمات النازحين في محافظة مأرب.

قال الأرياني في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تستهدف مجددا مخيمات النازحين في محافظة مأرب، وتقصف مخيم ذنة للنازحين في مديرية صرواح غربي مأرب، والذي يقطنه 700 أسرة نازحة من مختلف محافظات الجمهورية بعدد من قذائف المدفعية، عقب ساعات من استهدافها مخيم الزور بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا".

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية رفع الحوثي من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وحثت الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن يوم الثلاثاء على وقف تقدمهم في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة والمشاركة في الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للعنف في الدولة العربية. بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الولايات المتحدة تحث الحوثيين على وقف تقدمهم باتجاه مأرب ووقف جميع العمليات العسكرية والتحول إلى المفاوضات". "إن اعتداء الحوثيين على مأرب هو عمل جماعة غير ملتزمة بالسلام أو بإنهاء الحرب التي ابتلى بها الشعب اليمني".