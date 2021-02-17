نشرة أخبار العالم .. تحذيرات من كارثة إنسانية بسبب هجوم الحوثيين على مأرب.. وبابا الفاتيكان يحيي ذكرى الشهداء المصريين في ليبيا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يحتفظ بحق الرد على تضرر القوات الأمريكية، خلال تعرض مدينة أربيل العراقية لهجوم صاروخي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي: "للرئيس الأمريكي الحق في الرد في أي وقت لكننا سننتظر تحديد المسؤولين عن هجوم أربيل".
حدد العلماء سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا والتى يحتمل أن تكون مقلقة بشأن طفرات الفيروس.
وبحسب تقرير شبكة "سكاي" البريطانية، يحتوي B.1.525 ،السلاة الجديدة أو المتغير الجديد، على تغيير جيني يسمى E484K والذي يوجد أيضًا في المتغيرات البرازيلية وجنوب إفريقيا.
قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إنه لا يوجد دليل على أن الطفرات في المتغير الجديد تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو يسبب مرضًا شديدًا.
رفع رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، بيني تومسون، والرابطة الأمريكية للنهضة بذوي البشرة الملونة، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في المحكمة الفيدرالية بواشنطن، واتهمه بالتحريض على أعمال الشغب والعنف بمبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي.
وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن تومسون والمنظمة الأمريكية قررتا مقاضاة ترامب، بعدما تمت تبرئة الأخير من التهم الموجهة إليه في مجلس الشيوخ خلال محاكمته الثانية، والتي ركزت أيضًا على أحداث الشغب بمبنى الكونجرس.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، الثلاثاء ، رفع مليشيات الحوثي اليمنية رسميًا من قوائم العقوبات الخاصة بها.
وحثت الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن يوم الثلاثاء على وقف تقدمهم في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة والمشاركة في الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للعنف في الدولة العربية. بحسب "رويترز".
حذرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن هجوم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مدينة مأرب، التي تعتبر آخر معقل للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يهدد نزوح مئات الآلاف من المدنيين ويعقد عملية الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
وقال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن مدينة مأرب الغنية بالغاز تعتبر ملجأ لمئات الآلاف من المدنيين النازحين، الذين فروا من العنف خلال الحرب اليمنية المستمرة لمدة 6 سنوات، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.
أحيا البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، ذكرى مقتل 21 مسيحيًا مصريًا في ليبيا، بعد استشهادهم في عملية إرهابية على يد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2015.
وقال البابا فرنسيس في ذكرى استشهادهم، إن "هؤلاء الرجال هم قديسو جميع المسيحيين"، داعيًا إلى الصلاة من أجلهم، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية.
ضغطت أحزاب المعارضة التركية، على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم، الثلاثاء، للحصول على إجابات بشأن ما وصفته بالمهمة الفاشلة عبر الحدود لإنقاذ 13 أسيرًا تركيًا قُتلوا على يد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
وبحسب "رويترز"، ففي نقاش برلماني حاد بعد يومين من إعلان أنقرة، نبأ عمليات القتل في كهف في منطقة غارا العراقية، رفض وزير الداخلية "سليمان صويلو"، انتقادات المعارضة، وقال إن تركيا "فعلت كل ما في وسعها لإعادة شهدائنا أحياءً".
أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدريبًا عسكريًا مفاجئًا، انطلق يوم الأحد الماضي، استهدف خلاله 3 آلاف هدفًا تحاكي مواقع لحزب الله اللبناني خلال 24 ساعة.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن التدريب شمل مهاجمة منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومدينة بيروت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة أخبار العالم .. تحذيرات من كارثة إنسانية بسبب هجوم الحوثيين على مأرب.. وبابا الفاتيكان يحيي ذكرى الشهداء المصريين في ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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