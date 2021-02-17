شروط الحصول علي تمويل مشاريع التوطين من بنك التنمية الاجتماعية والأوراق المطلوبة

شروط الحصول علي تمويل مشاريع التوطين من بنك التنمية الاجتماعية بسعي الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة لمعرقة شروط الحصول علي تمويل مشاريع التوطين من بنك التنمية الاجتماعية، وقد تحدد قيمة التمويل بحد أقصى 50% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع بما لا يتجاوز 4 ملايين ريال، اشترط بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط لراغبي الاستفادة من تمويل الأنشطة المستهدفة بالتوطين، حيث تضمن أن يكون المشروع جديدا أو تحت التأسيس وأن يسمح السجل الائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل، ومن خلال مقالنا سوف نشرح الشروط والأوراق المطلوبة.

يشترط أن يكون المشروع المراد تمويله داخل الأراضي السعودية. يجب أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما انه لابد أن يكون مضى على تسجيلها سنتان على الأقل. يشترط أن لا تجمع بين طلبي تمويل من منتجات البنك التمويلية في الوقت ذاته. يلزم أن تسهم عائدات المشروع بشكل مباشر في دعم استدامة الجهة طالبة التمويل. يجب أن وأن يكون لدي الجهة طالبة التمويل مجلس إدارة مؤهل. يلزم توفير جميع متطلبات التمويل التي يطلبها البرنامج وفقا لبنك التنمية الاجتماعية. يشترط إرفاق موافقة أصحاب الصلاحية في الجهة طالبة التمويل وتوفير المساهمة الذاتية حسب النسب المقررة.

تبعا لبنك التنمية الاجتماعية يشترط على الجهة الراغبة في التمويل تقديم صور من الأوراق الأتية:

صورة من ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سارية المفعول. نسخة من قرار مجلس إدارة الجهة المستفيدة بالموافقة على تأسيس المشروع المطلوب. -أرفاق نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية بتفويض مجلس الإدارة بالاستثمار. تقديم كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر. – أرفاق صك ملكية/ عقد إيجار الأرض التي سيقام عليها المشروع. تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

رهن المشروع الممول وأصوله بشرط أن يكون على أرض مملوكة للجهة. في حالة عدم ملكية الجهة للأرض المقام عليها المشروع مقابل التمويل فعلى الجهة تقديم واحدة من الضمانات الأتية:

تقديم رهن عقاري غير السكن الخاص بالأعضاء يغطي قيمة التمويل.

أرفاق رهن ممتلكات أخرى تغطي قيمة التمويل.

ضمان مالي يغطي قيمة التمويل.

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يقدم أنواع متعددة من التمويلات التي تساعد فئات كبيرة من الشعب السعودي، كما أن بنك التنمية الاجتماعية يرفع الحد الأعلى لراتب المستفيد ووضع شروط جديدة.