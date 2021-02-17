الأعلامي عمرو أديب يتعرض لحادث سير مروع قبل قليل..

الاعلامي عمرو أديب يتعرض لحادث سير مروع قبل قليل بالقرب من منطقة وصلة دهشور في منطقة أكتوبر، ذلك بالتزامن مع سوء الاحوال الجوية التي تشهدها البلاد، ولقد إنتشر قبل قليل الخبر عبر صفحات الفيس بوك وموقع الوطن، حيث تناقلت الصفحات صور الحادث ونشر بعد رواد السوشال ميديا فيديو للحظة وقوع الحادث.

الاعلامي عمرو أديب

تشهد محافظات مصر اليوم حالة من الإضطراب في حالة الطقس، وهو ما عرقل حركة السير ويسبب وقوع الحوادث بالطرق السريعة، وهو ما تحذر منه هيئة الارصاد الجوية.

الاعلامي عمرو اديب هو من اهم الاعلامين البارزين واالذين عرف ان لهم كلمة مسموعة في الوسط الاعلامي وله العديد من البرامج الناجحة، تعرض الى حادث قبل قليل لم يتم تغطية كافة تفاصيله إعلاميا ولم يتم نشر حالة عمرو أديب وما اصابه حتى الان وسوف نتابع لكم الخبر لحظة بلحظة ونوافيكم بما هو جديد.

يغتبر عمر أديب مذيع ومقدم برامج معروف، وهو رئيس محطة نجوم اف ام التابعة للإذاعة المصرية، وهو ايضا شريكا في العديد من المشروعات التي تمتلكها عائلته، تزوج الاعلامي عمر أديب مرتين، المرة الاولى من “اماني سوكا” ولديه منها ابنه خالد، وبعدها قام بالزواج من الاعلامية المعروفة لميس الحديدي، ولديه منها ولدان ويقيم معهم بالقاهرة.

ولد عمرو اديب في 23 اكتوبر عام 1963، اسمه بالكامل عمرو عبد الحي أديب، الجدير بالذكر ان الحادث الذي تعرض له جاء خلال عودته الى بيته حيث شهد المكان طقسا سيئا للغاية.