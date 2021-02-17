عروض موبايلي على الباقات مسبقة الدفع اللامحدودة وأكواد التحويل

تقدم شركة موبايلي السعودية الرائدة في مجال الاتصالات مجموعة من العروض الترويجية الجديدة والتي لا تقبل المنافسة على باقات الدفع المسبق اللامحدودة، فأصدر مجموعة متنوعة من هذه العروض بمزايا متنوعة ومختلفة باختلاف قيمتها المادية، فتعتبر هذه العروض فرصة مناسبة لمن لديهم عمل يحتاج إلى المزيد من الاتصالات الهاتفية، بل واصبح الهاتف الآن هو السبيل إلى الاطمئنان على الأهل والأقارب والأصدقاء في ظل انتشار جائحة كورونا وهذه الباقات بالتفصيل هي كالتالي. عروض باقات بيانات موبايلي اللامحدودة مسبق الدفع ومميزات كل باقة: عروض باقات بيانات موبايلي اللامحدودة مسبق الدفع ومميزات كل باقة: باقة مسبق الدفع (360):

عميل هذه الباقات يحصل على المميزات التالية؛ يحصل على مكالمات لا محدودة.

وإنترنت لا محدود.

تواصل اجتماعي لا محدود.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 360 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (220): عميل هذه النوعية من الباقات يحصل على المميزات التلية؛ يحصل على مكالمات لا محدودة.

و 100 جيجا بايت أنترنت.

تواصل اجتماعي لا محدود.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 220 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (180): وتتمتع هذه الباقة بمجموعة من المميزات وهي كالتالي؛ مكالمات لا محدودة.

40 جيجا بايت أنترنت.

تواصل إجتماعي لا محدود.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 180 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (150): ويتمتع عملاء هذه الفئة من الباقات مسبقة الدفع بالتالي؛ يحصل على 2250 على دقيقة محلية لكل الشبكات.

20 جيجا بايت أنترنت.

تواصل اجتماعي لا محدود.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 150 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (110): يحصل على 1500 دقيقة محلية لكل الشبكات.

و 10 جيجا بايت إنترنت.

بالاضافة الى 15 جيجا بايت تواصل اجتماعي.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 110 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (75): ويتميز عملاء هذه الفئة بالتالي؛ يحصل على 500 دقيقة محلية لكل الشبكات.

و 10 جيجا بايت إنترنت ويكون هذا العرض لفترة محدودة.

بالإضافة إلى 10 جيجا بايت تواصل اجتماعي ويكون هذا العرض لفترة محدودة.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 75 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (30): يحصل على 100 دقيقة محلية لكل الشبكات.

و 1 جيجا بايت أنترنت.

بالإضافة 1 جيجا بايت تواصل اجتماعي.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 30 كرسالة نصّية إلى 1100. شروط وأحكام الاشتراك في باقات مسبق الدفع من موبايلي: جميع هذه الباقات تتجدد تلقائياً ولكن يمكن إلغاء هذه الخاصية في أي وقت بعد الاشتراك في إحدى الباقات. يمكن لعملاء باقة مسبقة الدفع 220 ترحيل المزايا التي يتمتع بها من خلال الباقة لأكثر من شهر وبشكل غير محدود بشرط أن يتم التجديد التلقائي للباقة بنجاح. يمكن للعميل إلغاء التجديد التلقائي بإرسال الرمز 030، 075 أو 0150 إلى 1100 وذلك للباقات 35، 75 أو 150 على التوالي. تطبق ضريبة القيمة المضافة على مبلغ إعادة شحن الرصيد وليس على رسوم الاشتراك في هذه الباقة. لا يسمح للعميل مشاركة بيانات تطبيقات التواصل الاجتماعي. لا يسمح لعملاء الخطوط المفوترة أو فئة 35 أو فئة 100 الاستفادة من هذه الباقات. مفاجآت شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2021 من خلال تطبيق سحري شروط وأحكام الاشتراك في باقات مسبق الدفع من موبايلي: الوسوم

تقدم شركة موبايلي السعودية الرائدة في مجال الاتصالات مجموعة من العروض الترويجية الجديدة والتي لا تقبل المنافسة على باقات الدفع المسبق اللامحدودة، فأصدر مجموعة متنوعة من هذه العروض بمزايا متنوعة ومختلفة باختلاف قيمتها المادية، فتعتبر هذه العروض فرصة مناسبة لمن لديهم عمل يحتاج إلى المزيد من الاتصالات الهاتفية، بل واصبح الهاتف الآن هو السبيل إلى الاطمئنان على الأهل والأقارب والأصدقاء في ظل انتشار جائحة كورونا وهذه الباقات بالتفصيل هي كالتالي. عروض باقات بيانات موبايلي اللامحدودة مسبق الدفع ومميزات كل باقة: عروض باقات بيانات موبايلي اللامحدودة مسبق الدفع ومميزات كل باقة: باقة مسبق الدفع (360):

عميل هذه الباقات يحصل على المميزات التالية؛ يحصل على مكالمات لا محدودة.

وإنترنت لا محدود.

تواصل اجتماعي لا محدود.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 360 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (220): عميل هذه النوعية من الباقات يحصل على المميزات التلية؛ يحصل على مكالمات لا محدودة.

و 100 جيجا بايت أنترنت.

تواصل اجتماعي لا محدود.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 220 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (180): وتتمتع هذه الباقة بمجموعة من المميزات وهي كالتالي؛ مكالمات لا محدودة.

40 جيجا بايت أنترنت.

تواصل إجتماعي لا محدود.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 180 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (150): ويتمتع عملاء هذه الفئة من الباقات مسبقة الدفع بالتالي؛ يحصل على 2250 على دقيقة محلية لكل الشبكات.

20 جيجا بايت أنترنت.

تواصل اجتماعي لا محدود.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 150 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (110): يحصل على 1500 دقيقة محلية لكل الشبكات.

و 10 جيجا بايت إنترنت.

بالاضافة الى 15 جيجا بايت تواصل اجتماعي.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 110 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (75): ويتميز عملاء هذه الفئة بالتالي؛ يحصل على 500 دقيقة محلية لكل الشبكات.

و 10 جيجا بايت إنترنت ويكون هذا العرض لفترة محدودة.

بالإضافة إلى 10 جيجا بايت تواصل اجتماعي ويكون هذا العرض لفترة محدودة.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 75 كرسالة نصّية إلى 1100. باقة مسبق الدفع (30): يحصل على 100 دقيقة محلية لكل الشبكات.

و 1 جيجا بايت أنترنت.

بالإضافة 1 جيجا بايت تواصل اجتماعي.

كما يمكن لعملاء موبايلي في الباقات مسبقة الدفع الانتقال إلى أيّ باقة من خلال إرسال 30 كرسالة نصّية إلى 1100. شروط وأحكام الاشتراك في باقات مسبق الدفع من موبايلي: جميع هذه الباقات تتجدد تلقائياً ولكن يمكن إلغاء هذه الخاصية في أي وقت بعد الاشتراك في إحدى الباقات. يمكن لعملاء باقة مسبقة الدفع 220 ترحيل المزايا التي يتمتع بها من خلال الباقة لأكثر من شهر وبشكل غير محدود بشرط أن يتم التجديد التلقائي للباقة بنجاح. يمكن للعميل إلغاء التجديد التلقائي بإرسال الرمز 030، 075 أو 0150 إلى 1100 وذلك للباقات 35، 75 أو 150 على التوالي. تطبق ضريبة القيمة المضافة على مبلغ إعادة شحن الرصيد وليس على رسوم الاشتراك في هذه الباقة. لا يسمح للعميل مشاركة بيانات تطبيقات التواصل الاجتماعي. لا يسمح لعملاء الخطوط المفوترة أو فئة 35 أو فئة 100 الاستفادة من هذه الباقات. مفاجآت شحن شدات ببجي مجانا PUBG MOBILE 2021 من خلال تطبيق سحري شروط وأحكام الاشتراك في باقات مسبق الدفع من موبايلي:

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