جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت ساكى: "سيمر شهران قبل أن يدعو الرئيس زعيمًا أجنبيًا لعقد اجتماع فى البيت الأبيض"، موضحة أنه "يمكن الالتقاء أيضًا عبر الفيديو كما تعلمون.." فى إشارة إلى القيود التى فرضتها جائحة كورونا.
وكان فريق رئيس الوزراء الكندى قد أشار عقب اتصال هاتفى فى نهاية يناير، بين جو بايدن وجاستن ترودو، إلى عقد "اجتماع فى الشهر التالى"، مما أثار تساؤلات حول طبيعته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن لن يستقبل زعماء أجانب قبل شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.