البيت الأبيض: بايدن لن يستقبل زعماء أجانب قبل شهرين

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت ساكى: "سيمر شهران قبل أن يدعو الرئيس زعيمًا أجنبيًا لعقد اجتماع فى البيت الأبيض"، موضحة أنه "يمكن الالتقاء أيضًا عبر الفيديو كما تعلمون.." فى إشارة إلى القيود التى فرضتها جائحة كورونا.

وكان فريق رئيس الوزراء الكندى قد أشار عقب اتصال هاتفى فى نهاية يناير، بين جو بايدن وجاستن ترودو، إلى عقد "اجتماع فى الشهر التالى"، مما أثار تساؤلات حول طبيعته.