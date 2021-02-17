السعودية توجه رسالة مهمة للراغبين في أداء العمرة والصلاة بالمسجد الحرام

وجّه الأمن العام السعودي رسالة مهمة إلى جميع المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على تصريح العُمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، من خلال تطبيق اعتمرنا.

ودعا الأمن العام السعودي في بيان مقتضب جميع من حصلوا على التصريح بالتقيد بالموعد المحدد في التصريح.

كما شدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل السماح بالدخول إلى العاصمة المقدسة من خلال مراكز الضبط الأمني التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق.

وكانت السلطات السعودية قالت في وقت سابق إنه لن يسمح بمرور أي شخص يرغب في أداء العمرة دون أن يكون معه تصريح، حيث يتم مطابقة التصريح مع تطبيق "اعتمرنا" وهوية الشخص، ولن يسمح للمعتمر بالدخول في غير الوقت المحدد له حتى لو حصل على تصريح.