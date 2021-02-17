الإعلامي عمرو أديب يتعرض لحادثة سير ومصدر أمني يوضح التفاصيل

الإعلامي عمرو أديب هو واحد من أشهر الإعلاميين المصريين في مصر والوطن العربي، ولد في 23 أكتوبر 1963 بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متزوج حالياً من الإعلامية لميس الحديدي منذ عام 1999 ولديه من الأبناء خالد ونور، عمل الإعلامي عمرو أديب في العديد من القنوات الفضائية، وتعد قناة أم بي سي مصر أحد أهم القنوات التي يعمل فيها الإعلامي عمر أديب، حيث يقوم بتقديم برنامج الحكاية مع عمرو أديب، والذي يعرض في الساعة العاشرة مساءً على قناة أم بي سي مصر من الجمعة إلى الاثنين.

تفاصيل حادثة السير التي تعرض لها الإعلامي عمرو أديب منذ قليل:-

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن الإعلامي الكبير عمرو أديب عن حادث السير الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمحور دهشور في نطاق مدينة 6 أكتوبر، حيث أشار بأن سيارة مسرعة قد اصطدمت بسيارة الإعلامي عمرو أديب من الخلف، مما أدي إلى اختلال عجلة القيادة في يده، واصطدام سيارته بسيارة أخرى تسير أمامه، وقد نتج عن الحادث تهشم الجزء الأمامي من سيارته.

وأشار المصدر الأمني بأنه فور وقوع الحادث قام الأهالي بالاتصال بسيارات الإسعاف، التي جاءت على الفور ونقلت الإعلامي الكبير إلى المستشفى لتلاقي العلاج، كما قام رجال المباحث بالانتقال إلى موقع الحادث لمعاينة المكان والكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

كما قام رجال المباحث بقطاع 6 أكتوبر بالانتقال إلى المكان لسماح أقوال الشهود، ثم سيتم الانتقال إلى المستشفى الذي يعالج فيه الإعلامي عمرو أديب لأخذ أقواله في الحادث، للتعرف على ملابسات الواقعة.

وبرنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب يبرز العديد من القضايا التي تهم المواطن المصري والعربي، خاصة بعض القضايا السياسية، وأيضاً القضايا المحلية سواء في الشأن المصري والعربي.

من جهة أخرى فقد طمئن الأستاذ عماد أديب المواطنين بأن حالة عمرو مستقرة وأنه أصيب بكدمات بسيطة ، وأننا ننتظر حالياً الأشعة التي أجريت له.