ألمانيا ترفض المشاركة فى مهمة قتالية بالساحل الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، عقب مشاورات مع رؤساء دول من المنطقة وفرنسا، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن الجيش الألمانى يشارك فى مهمة تدريبية وفى مهمة تابعة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى مالى.

وقال: "هذا جهد كبير ومهمة خطرة"، مؤكدا أن بلاده تعتزم تطوير هذا الاهتمام بصورة أكبر، ولا تنوى المشاركة فى مهمات أخرى فى الوقت الحالى.

وأكد ماس، أن ألمانيا مهتمة بشكل خاص بتكثيف الجهود المدنية لتحقيق الاستقرار فى دول الساحل، مشددا على أهمية المشاركة فى المنطقة بالنسبة للأمن فى أوروبا، حتى لو لم يكن هناك حاليا مؤشرات على "تهديدات ملموسة"، مثل تهديدات جماعات إرهابية من المنطقة على أوروبا.