لاشك أن منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية كان لها أكبر الأثر في نجاح واستمرار العملية التعليمية هناك، حيث تعد منصة مدرستي بوابة إلكترونية يحصل منها الطلاب على جميع معارفهم، بالإضافة إلى أنها تسهل من عملية التواصل مع المعلمين من خلال حضور الحصص الافتراضية ، وتعمل منصة مدرستي ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً للمرحلتين المتوسطة والثانوية، والساعة الثالثة عصراً للمرحلة الابتدائية، ويجب على التلميذ حضور الحصص الافتراضية أياً كان صفه الدراسي في تلك المواعيد، كما يجب عليه أن يقوم بتسجيل الحضور وأخذ الواجبات من المعلم عن طريق منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد لتسجيل الدخول الفصل الدراسي الثاني 1442

تتيح منصة مدرستي العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين وللعملية التعليمية ككل، فمنصة مدرستي للتعليم عن بعد، من خلالها استطاعت وزارة التعليم في المملكة من إكمال الفصل الدراسي الأول وتقويم الطلاب وإعلان النتيجة، لتكون المملكة واحدة من الدول الرائدة في ذلك، حيث أنه بالنظر إلى الدول المحيطة بالمملكة وأغلب دول العالم سوف نجد أن الدراسة قد توقفت بها بشكل تام لحين الانتهاء من أزمة جائحة كورونا.

أما في المملكة فعن طريق منصة مدرستي تم إنهاء الفصل الدراسي بنجاح، ثم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بذات الآلية التي كانت متبعة في الفصل الدراسي الأول منذ بدايته وحتى نهايته وهو نظام التعليم عن بعد، وسيظل الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد حتى انتهاء الأسبوع العاشر بعدها ستقرر المملكة ما إذا كانت سوف تستمر في نظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني مثلما حدث في الفصل الدراسي الأول، أم سيتم اللجوء إلى نظام التعليم الهجين بحيث يذهب الطلاب إلى المدارس أيام معينة بالأسبوع لكل مرحلة دراسية أم سيتم الاستمرار في نظام التعليم عن بعد حتى يتم الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني ويمكن الولوج إلى منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع منصة مدرستي ثم الضغط على تسجيل الدخول.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك ثم قم بالضغط على دخول.

في حالة ما إذا كنت لا تمتلك حساب على منصة مدرستي قم بالضغط على إنشاء حساب جديد، ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء.

قم بعد الانتهاء من تسجيل الدخول قم بحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور لكي تقوم باستخدامهما بعد ذلك في الدخول على المنصة.