رقص القيادي الإخواني عبد الفتاح مورو مع فنانة تونسية يثير ضجة واسعة.. شاهد

أثار عبدالفتاح مورو، القيادي السابق بحركة النهضة التونسية- ذراع جماعة الإخوان- ضجة واسعة بعد ظهوره يرقص مع الفنانة التونسية مريم بن مولاهم، خلال حفل خطوبتها.

وتسببت صور لـ"عبد الفتاح مورو"، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، بين السخرية من القيادي الإخواني، وبين الإشادة بهذا السلوك.

وانتشرت صور "مورو" النائب السابق لرئيس حركة النهضة بشكل واسع، حيث كان يراقص الفنانة التونسية المثيرة للجدل مريم بن مولاهم، خلال حفل خطوبتها، مؤخرا، من رجل أعمال خليجي.

وغرد أحد المنتقدين، قائلا "فلما كبر سنه، ورق عظمه، صدمت به، وبأفكاره، وآخر أمره، الرقص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

بينما اعتبر آخرون، أن عبد الفتاح مورو، من بين الانتهازيين، ولا يخدم الدين من قريب ولا من بعيد.

وردت مريم بن مولاهم على الانتقادات، قائلة "الله أنا أشرفني ونورني انو جاني الشيخ عبد الفتاح مورو، واخذا بخاطري، وكان شرف ليا انو قرالي الفاتحة متاعي ولبى دعوتي للخطوبة، وهو ابنو، وانا من اشد معجبين بيه.. عبد الفتاح مورو، ونشكر زادة مرتو فاضلة الي نحبها برشا ونحترمها برشا.. وهذا انسميه ريق بارد إلي قاعدين تعملو فيه، وحسد وغيرة وحقد، وموتوا .. فتفتوا أنا الملكةً''.