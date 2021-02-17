لن نتسامح.. بيان عاجل من أمريكا و4 دول بشأن هجوم أربيل

أصدرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، بيانا مشتركا، أدانت خلاله بأشد العبارات الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأكد البيان المشترك دعم الدول الخمس لتحقيق تجريه الحكومة العراقية حول الهجوم بهدف محاسبة المسؤولين عنه.
وشدد وزراء خارجية الدول، في بيانهم، على أنه لن يتم التسامح مع الهجمات واستهداف مصالح الولايات المتحدة والتحالف الدولي في العراق.
وصدر البيان عن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وذلك عقب هجوم صاروخي يوم الاثنين على أربيل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي عن استياءه من الهجمات الصاروخية المتعددة التي حدثت في أربيل.
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