كورونا يواصل احتلال المغرب .. 476 إصابة جديدة و13حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المغربية أنه تم رصد 13 حالة وفاة نزولا ليصل إجمالى الوفيات بوفباء "كوفيد 19" إلى 8504 حالات.

ووبغ عدد حالات التعافى من الفيروس التاجى 460 ألفا و628 حالة، بعد تعافى 1079 شخصا.

وتلقى المغرب اليوم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح "سينوفام"، حيث بلغ عدد الجرعات التى تلقتها المملكة من لقاحى "سينوفام" و"أسترازينيكا" إلى سبعة ملايين جرعة.