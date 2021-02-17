مدام كيم جونج أون .. أول ظهور لـ زوجة زعيم كوريا الشمالية منذ عام

جدة - نرمين السيد - ظهرت زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أمام الكاميرات للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث التقطت صور لها مع كيم أثناء حضور احتفال عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونج إيل.





ونشرت الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم، صور "رى سول جو"، زوجة الزعيم الكورى الشمالى أثناء حضورها الاحتفالية، مساء أمس الثلاثاء. وتظهر الصور كيم جونج أون وزوجته وهما يبتسمان على نطاق واسع أثناء الاستمتاع بحضور العرض الذى أقيم فى أحد مسارح العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج. وكشفت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن زوجة زعيم كوريا الشمالية ظهرت آخر مرة فى يناير 2020، عندما حضرت حفلا بمناسبة العام القمرى الجديد.

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