هل الاختبارات النهائية عن بعد ١٤٤٢ الفصل الثاني بطبيعة الحال من الأسئلة التي تتردد على أذهان كافة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور أيضًا داخل المملكة العربية السُّعُودية، ولا سيما أن الفصل الدراسي الثاني قد تم استئنافه من خلال منصة مدرستي بنظام التعليم عن بعد أون لاين ، وعلى هذا ؛ ربما تكون الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني عن بُعد وريما تكون حضورية وسوف يتم توضيح كل ما يخص ذلك من معلومات عبر السطور التالية.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442

لقد تم الإعلان منذ بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السُّعُودية أن موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني سوف تنعقد بعد الانتهاء من إجازات رمضان وعيد الفطر المبارك لتكون على النحو التالي بكل من التقويم الهجري والميلادي:

سوف تُعقد الاختبارات في تمام يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر شوال لعام 1442هـ (10-11-1442هـ) هجريًا.

سوف تُعقد الاختبارات في تمام يوم الثلاثاء الموافق يوم 23 من شهر مايو لعام 2021م (23-5-2021م) ميلاديًا.

هل الاختبارات النهائية عن بعد ١٤٤٢ الفصل الثاني

لقد تم الإعلان عبر وزارة التعليم السُّعُودية أن نظام الدراسة عن بُعد في الترم الثاني سوف يستمر حتى الأسبوع رقم 10 فقط من الجدول الزمني للخطة الدراسية لهذا العام ، ولكن حتى الآن ؛ لم يتم الإفصاح عمّا إذا كانت الاختبارات سوف تكون أون لاين عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى عن بعد كما قد تم في الترم الأول ؛ أم إنها سوف تكون حضورية ، وهنا هناك عدة احتمالات لن يتم ترجيح أحدهم إلا وِفق الوضع الصحي ومعدل انتشار الوباء داخل المملكة ، وتشمل تلك الاحتمالات ما يلي:

أن تكون الاختبارات النهائية 1442 الفصل الدراسي الثاني جميعها عن بعد أون لاين عب منصة مدرستي ومنصات التعليم الإلكتروني التابعة إلى المدارس الخاصة والجامعات لجميع المراحل الدراسية.

أن تكون الاختبارات النهائية عن بعد 1442 الترم الثاني جميعها حضورية داخل أروقة المدارس والجامعات (بشر الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية).

أن تكون الاختبارات عن بُعد لصفوف ومراحل النقل، وأن تكون حضورية للشهادات وخصوصًا مرحلة الصف الثاني عشر، والبكالوريوس.

ربما يكون الأمر اختياريًا ومتروكًا للوضع القائم في كل مدرسة لتقرر ما إذا كانت قادرة على إتمام الاختبارات حضوريًا أم إنها ترغب في أن تكون أون لاين، وربما يعود الأمر أيضًا إلى رغبة أولياء الأمور.