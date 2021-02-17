موعد راتب رجب 1442 – فبراير 2021 حسب التقويم السعودي وبيان وزارة المالية

موعد راتب رجب 1442 , تعتبر من أهم مواضيع البحث اليوم، خاصة بعد أن قامت الوزارة بالتصريح بأنه سيتم صرف الرواتب الخاصة بهذا الشهر خلال الأيام القليلة القادم ومن خلال هذا المقال سنتعرف على هذا الموعد بالتحديد تابعونا.

موعد راتب رجب 1442

قد صدر قرار فيما سبق بشأن توحيد موعد صرف المرتبات وذلك من أجل تعزيز المساواة بين العمال، للكل فإن الموعد المحدد لصرف الرواتب في السعودية فبراير 2021 سيكون يوم 28 الموافق في الشهر الهجري 16 رجب 1442.

وبناء على هذا التوقيت التي قامت وزارة العمل المنوطة بصرف المرتبات للموظفين السعوديين فإن الوقت المتبقي حوالي 11 يوم كما أنه بمجرد نزول الراتب تقوم الوزارة بإرسال رسالة قصيرة لكل موظف بأنه قد تم صرف الراتب الخاص به.

في إطار الحديث عن موعد صرف الرواتب في السعودية رجب 1442 تتيح إحدى المؤسسات المالية التابعة لوزارة المالية السعودية والتي يطلق عليها مؤسسة النقد، فبمجرد نزول المرتبات في الحسابات الشخصية البنكية لكل موظف توفر المؤسسة للموظف إمكانية الاطلاع على المرتب ومعرفة إذا كان متاح ليقوم بسحبه أو غير ذلك.

يمكن الدخول على كل من الموقع الرسمي لوزارة المالية نفسها والتعرف على موعد صرف الرواتب أو الموقع الرسمي لتلك المؤسسة.

كما أن الوزارة توفر عدد من الأرقام يمكن الاستفسار من خلالها على موعد صرف الرواتب وكافة الأمور المتعلقة بالمستحقات المالية.

آلية الاستعلام عن الراتب داخل المملكة العربية السعودية

نظام إدارة الرواتب في السعودية

توفر الكثير من المؤسسات الحكومية السعودية نظام إلكتروني حتى يتمكن الموظف من إدارة راتبه بشكل كامل وعلى قدر على من الشفافية والمصداقية والتعرف على جميع مستحقاته من خلال تطبيق إلكتروني مجاني.

يتم تحميل هذا التطبيق من المتجر الإلكتروني وتسجيل الدخول عليه بناء على تعليمات المؤسسة، ويتم الإعلان عن موعد صرف الراتب من خلال هذا التطبيق.