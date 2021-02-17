بيان مشترك من 5 دول كبرى للتنديد بـ هجوم أربيل : لن نتسامح

جدة - نرمين السيد - أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، بيانا مشتركا، أدانت فيه بأشد العبارات الهجوم الصاروخى على مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.





وقال البيان المشترك، إن الدول الخمس تقدم كل ألوان الدعم للعراق حكومة وشعبا بهدف محاسبة المسؤولين عن هجوم أربيل. وشدد وزراء خارجية الدول الخمس، فى البيان، على أنه لن يتم التسامح مع الهجمات واستهداف مصالح الولايات المتحدة والتحالف الدولى فى العراق. هجوم أربيل صدر البيان عن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتونى بلينكن ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، ووزير الخارجية البريطانى دومينيك راب. وكان هجوما صاروخيا استهدف القوات التى تقودها الولايات المتحدة بشمال العراق، وأسفر عن مقتل متعاقد مدنى وإصابة جندى أمريكى، وذلك فى هجوم هو الأكثر دموية من نوعه فى نحو عام.

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