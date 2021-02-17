التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة حوثية جديدة أطلقت تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن التلفزيون الرسمى بالمملكة العربية السعودية، فجر اليوم الأربعاء، أن التحالف العربى اعترض ودمر طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثى الإرهابية تجاه خميس مشيط فى المملكة.





وقال التحالف إن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران تستمر فى محاولاتها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وفقًا للقانون الدولى الإنسانى. وكانت قد أعلن التحالف العربى أمس الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الإرهابية باتجاه مطار أبها، مؤكدًا أن التصعيد الحوثى باستهداف المدنيين، هو من تخطيط جنرالات الحرس الثورى الإيرانى.

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