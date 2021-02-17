بايدن يتعهد بتوفير لقاح كورونا لجميع الأمريكيين في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه بحلول شهر يوليو القادم؛ سيحصل جميع الأمريكيين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف بايدن، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه يجب منح المعلمين والموظفين في المدارس الأولوية في الحصول على لقاح كورونا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الجميع يعرف مدى حبه للأطفال أكثر من باقي الناس.

وأوضح "بايدن" أن بلاده لم يكن لديها جرعات كافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا عندما تولى المنصب، مضيفاً: "طبقت قانون الإنتاج الدفاعي للحصول على مزيد من معدات إنتاج لقاحات كورونا".

وفي وقت سابق، أعلنت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض زيادة عدد جرعات لقاح كورونا إلى مختلف الولايات، بنسبة 57% عن العدد الذي كانت تحصل عليه وقت تولي بايدن منصبه.

وبحسب التقارير، انخفض متوسط الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ شهور.