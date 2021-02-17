استقرار حالة عمرو أديب الصحية بعد تعرضه لحادث سير

حالة عمرو أديب الصحية مستقرة الآن، هكذا صرح مصدر أمني من مستشفى دار الفؤاد حيث يوجد الإعلامي الكبير عمرو أديب الآن بعد تعرضه لحادث سير على طريق دهشور متجهاً إلى مقر إقامته في مدينة السادس من أكتوبر، ونقلاً عن جريدة الأهرام، فإن الإعلامي عمرو أديب الآن قد خضع لبعض الفحوصات الطبية بداخل مستشفى دار الفؤاد حيث تم نقله بعد وقوع الحادث مباشرة، وتعرضه إلى إصابة في الساق، ثقفني ينقل لكم آخر تطورات الحالى الصحية للإعلامي عمرو أديب بعد الحادث حتى يطمئن متابعيه.

حالة عمرو أديب الصحية

بعد تهشم سيارته في حادث سير على طريق دهشور السادس من أكتوبر، انتقلت قوات الأمن إلى مقر الحادث وتم نقل الإعلامي إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء بعض الفحوصات والآشعة على الساق، بعد الشك في إصابتها من جراء الحادث، وقد صرح مصدر أمنى بأن الحالة الصحية العامة للإعلامي الكبير مستقرة تماماً ومطمئنة، وأنه قد عاد إلى منزله في خلال ساعات بعد الانتهاء من الفحوصات الروتينية للأطمئنان على حالته والتأكد من عدم وجود أي إصابة ناتجة عن الحادث.

كان عمرو أديب قد اصطدم بسيارة نقل، مما أدى إلى تهشم سيارته بنسبة كبيرة جداً وإصابة سائق النقل.

سبب حادث عمرو أديب

وقد تبين أن الحادث كان قد وقع نتيجة سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية على الطريق، مما أدى إلى اصطدام سيارته بسيارة نقل من الخلف على إثرها تحطمت سيارته وأصيب سائق النقل.

وتوافد فريق عمل برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب إلى مقر إقامته في مستشفى دار الفؤاد من أجل الاطمئنان على صحته، كما ذهبت الإعلامية لميس الحديدي زوجة عمرو أديب للإطمئنان أيضاً على سير الفحوصات الطبية.