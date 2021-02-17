ممارس بلس تسجيل الدخول الجديد 1442

ممارس بلس تسجيل الدخول حيث يعتبر ممارس بلس أول موقع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، يضم جميع الخدمات الخاصة بقطاع الصحة، ومن بين كل الخدمات التي يقدمها ‘نه يمنح القدرة على تسجيل الأطباء والفنيين الجدد في قطاع الصحة من خلاله، وذلك عن طريق التسجيل على الموقع الرسمي له والدخول إلى الخدمة التي يريد المستخدم القيام بها.

ممارس بلس تسجيل الدخول لأول مرة

بإتباع الخطوات القادمة يمكنك التسجيل في ممارس بلس وتلقي جميع الخدمات الموجودة عليه:

فتح الصفحة الرئيسية لـ موقع ممارسة بلس.

بعد تحميل الصفحة الرئيسية يطلب الموقع تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تسجيل كمستخدم جديد إن لم يكن لديك حساب مسبق.

يتم كتابة البيانات المطلوب ملئها للتسجيل على ممارس بلس، كالاسم الأول، واسم العائلة، ورقم الهاتف، وبعض البيانات الأخرى كالبريد الإلكتروني لتلقي رسالة تأكيد عليه.

بعد تأكيد البيانات السابقة يقوم ممارس بإرسال رسالة تحقق شخصية على البريد الإلكتروني، يتم الضغط عليه من داخل البريد الإلكتروني فيحولك تلقائياً لصفحة التسجيل.

يكتب اسم المستخدم ورمز المرور الذي تم اختياره، فتفتح الصفحة لشخصية للمستخدم على ممارس بلس بنجاح.

يُمكنك بسهولة حجز موعد لقاح أيضًا أونلاين، أو التسجيل في مديري موارد 1442 والاستمتاع بكافة الخدمات المُقدمة في وزارة الصحة.

كيفية استرجاع رسوم ممارس بلس

في نظام ممارس بلس لا يمكن للمستخدم استعادة رسوم الخدمة التي قام بطلبها، لكونها رسوم إدارية لا تقبل الاسترجاع، كما أنه لا يمكن لطالب الخدمة استرجاع الرسوم في حال عدم قدره على الانتفاع منها بسبب خطأ في الاستخدام.

وبعد فترة يمكن لطالب الخدمة أن يطلب استعادة 50% فقط من رسوم الخدمة المقدمة من ممارس بلس، وذلك شرط ألا يكون قد مر على طلبها شهر واحد، وقبل استرجاع 50% من الرسوم يتم تحويل طلب الاسترجاع إلى لجنة مختصة في ممارس، وإن لم يقبل الطلب لا ترد الـ 50% أيضاً.

ولعمل طلب استرجاع يجب الدخول للموقع والقيام بفتح تذكرة يكتب فيها سبب تقديم الطلب، ويتم تلقي الرد على البريد الإلكتروني للمستخدم، وعندما يتم قبول طلب الاسترجاع يتم الحصول على المبلغ المالي المقدر خلال 14 يوم من الموافقة، وبذلك تعرفنا على كيفية الدخول على ممارس بلس تسجيل الدخول الجديد 1442رسميًا.