ممارس بلس تسجيل الدخول الجديد 1442

- 1/2
- 2/2
ممارس بلس تسجيل الدخول حيث يعتبر ممارس بلس أول موقع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، يضم جميع الخدمات الخاصة بقطاع الصحة، ومن بين كل الخدمات التي يقدمها ‘نه يمنح القدرة على تسجيل الأطباء والفنيين الجدد في قطاع الصحة من خلاله، وذلك عن طريق التسجيل على الموقع الرسمي له والدخول إلى الخدمة التي يريد المستخدم القيام بها.ممارس بلس تسجيل الدخول لأول مرة
بإتباع الخطوات القادمة يمكنك التسجيل في ممارس بلس وتلقي جميع الخدمات الموجودة عليه:
- فتح الصفحة الرئيسية لـ موقع ممارسة بلس.
- بعد تحميل الصفحة الرئيسية يطلب الموقع تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تسجيل كمستخدم جديد إن لم يكن لديك حساب مسبق.
- يتم كتابة البيانات المطلوب ملئها للتسجيل على ممارس بلس، كالاسم الأول، واسم العائلة، ورقم الهاتف، وبعض البيانات الأخرى كالبريد الإلكتروني لتلقي رسالة تأكيد عليه.
- بعد تأكيد البيانات السابقة يقوم ممارس بإرسال رسالة تحقق شخصية على البريد الإلكتروني، يتم الضغط عليه من داخل البريد الإلكتروني فيحولك تلقائياً لصفحة التسجيل.
- يكتب اسم المستخدم ورمز المرور الذي تم اختياره، فتفتح الصفحة لشخصية للمستخدم على ممارس بلس بنجاح.
- يُمكنك بسهولة حجز موعد لقاح أيضًا أونلاين، أو التسجيل في مديري موارد 1442 والاستمتاع بكافة الخدمات المُقدمة في وزارة الصحة.
في نظام ممارس بلس لا يمكن للمستخدم استعادة رسوم الخدمة التي قام بطلبها، لكونها رسوم إدارية لا تقبل الاسترجاع، كما أنه لا يمكن لطالب الخدمة استرجاع الرسوم في حال عدم قدره على الانتفاع منها بسبب خطأ في الاستخدام.
وبعد فترة يمكن لطالب الخدمة أن يطلب استعادة 50% فقط من رسوم الخدمة المقدمة من ممارس بلس، وذلك شرط ألا يكون قد مر على طلبها شهر واحد، وقبل استرجاع 50% من الرسوم يتم تحويل طلب الاسترجاع إلى لجنة مختصة في ممارس، وإن لم يقبل الطلب لا ترد الـ 50% أيضاً.
ولعمل طلب استرجاع يجب الدخول للموقع والقيام بفتح تذكرة يكتب فيها سبب تقديم الطلب، ويتم تلقي الرد على البريد الإلكتروني للمستخدم، وعندما يتم قبول طلب الاسترجاع يتم الحصول على المبلغ المالي المقدر خلال 14 يوم من الموافقة، وبذلك تعرفنا على كيفية الدخول على ممارس بلس تسجيل الدخول الجديد 1442رسميًا.
- إخفاء الصور الشخصية للنساء من تطبيق توكلنا
الوسوم
ممارس بلس تسجيل الدخول حيث يعتبر ممارس بلس أول موقع لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، يضم جميع الخدمات الخاصة بقطاع الصحة، ومن بين كل الخدمات التي يقدمها ‘نه يمنح القدرة على تسجيل الأطباء والفنيين الجدد في قطاع الصحة من خلاله، وذلك عن طريق التسجيل على الموقع الرسمي له والدخول إلى الخدمة التي يريد المستخدم القيام بها.ممارس بلس تسجيل الدخول لأول مرة
بإتباع الخطوات القادمة يمكنك التسجيل في ممارس بلس وتلقي جميع الخدمات الموجودة عليه:
- فتح الصفحة الرئيسية لـ موقع ممارسة بلس.
- بعد تحميل الصفحة الرئيسية يطلب الموقع تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تسجيل كمستخدم جديد إن لم يكن لديك حساب مسبق.
- يتم كتابة البيانات المطلوب ملئها للتسجيل على ممارس بلس، كالاسم الأول، واسم العائلة، ورقم الهاتف، وبعض البيانات الأخرى كالبريد الإلكتروني لتلقي رسالة تأكيد عليه.
- بعد تأكيد البيانات السابقة يقوم ممارس بإرسال رسالة تحقق شخصية على البريد الإلكتروني، يتم الضغط عليه من داخل البريد الإلكتروني فيحولك تلقائياً لصفحة التسجيل.
- يكتب اسم المستخدم ورمز المرور الذي تم اختياره، فتفتح الصفحة لشخصية للمستخدم على ممارس بلس بنجاح.
- يُمكنك بسهولة حجز موعد لقاح أيضًا أونلاين، أو التسجيل في مديري موارد 1442 والاستمتاع بكافة الخدمات المُقدمة في وزارة الصحة.
في نظام ممارس بلس لا يمكن للمستخدم استعادة رسوم الخدمة التي قام بطلبها، لكونها رسوم إدارية لا تقبل الاسترجاع، كما أنه لا يمكن لطالب الخدمة استرجاع الرسوم في حال عدم قدره على الانتفاع منها بسبب خطأ في الاستخدام.
وبعد فترة يمكن لطالب الخدمة أن يطلب استعادة 50% فقط من رسوم الخدمة المقدمة من ممارس بلس، وذلك شرط ألا يكون قد مر على طلبها شهر واحد، وقبل استرجاع 50% من الرسوم يتم تحويل طلب الاسترجاع إلى لجنة مختصة في ممارس، وإن لم يقبل الطلب لا ترد الـ 50% أيضاً.
ولعمل طلب استرجاع يجب الدخول للموقع والقيام بفتح تذكرة يكتب فيها سبب تقديم الطلب، ويتم تلقي الرد على البريد الإلكتروني للمستخدم، وعندما يتم قبول طلب الاسترجاع يتم الحصول على المبلغ المالي المقدر خلال 14 يوم من الموافقة، وبذلك تعرفنا على كيفية الدخول على ممارس بلس تسجيل الدخول الجديد 1442رسميًا.
- إخفاء الصور الشخصية للنساء من تطبيق توكلنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممارس بلس تسجيل الدخول الجديد 1442 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.