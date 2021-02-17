كندا تعلن رصد أول إصابة بـ سلالة كورونا البرازيلية

جدة - نرمين السيد - وأورد موقع "روسيا اليوم"، عن مديرة وكالة الصحة العامة، تيريزا تام قولها، إنه تم اكتشاف أكثر من 540 إصابة بالسلالة البريطانية، و33 إصابة بالسلالة الجنوب إفريقية، وحالة واحدة بالبرازيلية.
وأكدت تام أن السلالات المتحورة من الفيروس والتى تم ذكرها، موجودة فى جميع المحافظات الكندية، مشيرة إلى تسجيل تراجع فى الإصابات الجديدة بوباء "كوفيد 19"، والتى تتجاوز الـ 2000 حالة بقليل، مقارنة بأكثر من تسعة آلاف فى مطلع يناير الماضى.
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