كورونا يواصل غزو لبنان .. 2.723 إصابة جديدة و55 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع إجمالى الإصابات إلى 343 ألفًا و584، فيما أودى وباء "كوفيد 19" بحياة 4.092 شخص منذ بدء الجائحة.

وقالت "الوزارة"، إنه بين حالات الإصابة الجديدة 2.713 شخصًا من المقيمين و10 حالات من الوافدين.

وذكرت أن عدد من دخلوا المستشفيات جراء الإصابة بالعدوى ليوم أمس 2.293، من بينها 952 حالة فى العناية المركزة، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية 18 ألفًا و187، منها 1.846 فحصًا أجرى فى مطار بيروت الدولى.