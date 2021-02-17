الكويت.. تطور جديد في قضية النائب البنغالي

ألقت أجهزة الأمن في الكويت القبض على المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة السابق حسن الخضر، المحكوم عليه بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الاتجار بالبشر، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية النائب البنغالي".

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، أن رجال مباحث تنفيذ الأحكام تمكنوا من اعتقال حسن الخضر، حيث أحيل المتهم إلى السجن ومن ثم الى مستشفى الفروانية بعدما اشتكى من معاناته من أمراض، ووضع تحت حراسة أمنية مشددة.

وبحسب الصحيفة، لا يزال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الأسبق، اللواء مازن الجراح، ومرشح الدائرة الرابعة السابق نواف المطيري، هاربان، حيث تمت إدانتهما بنفس العقوبة لتورطهما في القضية ذاتها ويواصل رجال الشرطة البحث عنهما.

وكشفت القضية في يونيو الماضي، بعدما تورط النائب البنغالي المقيم في الكويت، مع شريك أساسي في إحدى الشركات الكبرى، في تجارة الإقامات والبشر، حيث تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من إلقاء القبض عليه.

وقضت محكمة الجنايات في الكويت في يناير الماضي بالسجن 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، والمتهمين الثلاثة.

وذكرت وسائل إعلامية أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.