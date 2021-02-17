Login in منصة مدرستي التعليمية بطريقة دخول سهلة وتعرف على خطوات حل الواجبات عبر madrasti

تستمر عمليات البحث عن منصة مدرستي التعليمية madrasti مع بداية العا الدراسي الجديد داخل المملكة العربة السعودية، حيث يتسائل الطلاب عن طريقة الدخول على منصه مدرستي للتعليم عن بعد، حيث أنها تعتبر هي الوسيلة الآمنة التي وفرتها الحكومة السعودية للطلاب والطالبات من أجل استكمال الدراسة وعدم تعطيلها دون الذهاب إلى المدارس بسبب فيروس كورونا المنتشر، والهدف منها عدم التجمعات التي ينتج عنها زيادة أعداد الإصابات وفي نفس الوقت يتمكن الجميع من الدراسة في مختلف المراحل التعليمية.

يمكن لجميع الطلاب والمعلمين الدخول على منصة مدرستي بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات، وهي ما يلي:

أولاً يجب الدخول على رابط منصة مدرستي الالكتروني.

والضغط على أيقونة تسجيل الدخول بعد ذلك.

ثم يجب إدخال البيانات المطلوبة في المربعات الخاصة بها بشكل صحيح.

يجب إدخال كود التأكيد الذي يتم إرساله في رسالة على الهاتف.

الضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول ليتم الانتقال إلى الصفحة الرئيسية على الفور.

يمكن من خلال المنصة الحصول على الجدول اليومي للطلاب حسب الصف الدراسي التابع لهم، والجدير بالذكر أن مواعيد حضور الطلاب على المنصة تختلف من مرحلة إلى أخرى، وتكون كالتالي:

مواعيد المرحلة الابتدائية من الساعة الواحدة ظهراً إلى الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد المرحلة المتوسطة من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

مواعيد المرحلة الثانوية من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهراً.

أولاً يجب الدخول على منصة مدرستي.

وبعد ذلك الدخول على القائمة الجانبية واختيار اختبارات منها.

ستظهر أمامكم ثلاثة اختيارات جب اختيار منها الواجبات.

والدخول على واجب المادة المراد حله.

حل الواجب وإرساله إلى المعلم.

ظن عدد كبير من المواطنين أن نظام التعليم الالكتروني الجديد الذي يتم من خلال منصتى مدرستي madrasti سيكون خالي من الالتزام ولن يتم أخذ حضور وغياب به، ولكن هذا أمر غير صحيح أبداً حيث يتم تسجيل حضور الطلاب يومياً فور دخولهم على منصة مدرستي التعليمية، ويتم رصد الغياب لكي يتم إبلاغ أولياء الأمر بذلك.