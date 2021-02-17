زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، كان مركز الزلزال كان على عمق 2 كم وعلى بعد 22 كم شمال شرقى مدينة باتراس التى يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 168 ألف نسمة.
ولم ترد على الفور أية معلومات تفيد بوقوع ضحايا أو حدوث أضرار مادية.
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