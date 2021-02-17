رابط schools.madrasati.sa مدرستي التعليمية 1442 وإحداثيات تردد قنوات عين دروس

رابط schools.madrasati.sa لتسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بالمملكة والتي يتابع طلاب الصفوف المختلفة الدخول اليومي عليها من جديد، حيث تقوم المنصة بتقديم الشرح المفصّل لدروس الطلاب بجميع المراحل التعليمية، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ودخول الطالب للفصل الافتراضي التفاعلي والتسجيل اليومي فيه، كما تقوم قنوات عين دروس على أقمار نايل سات وعرب سات باستكمال العملية التعليمية بطريقة سهلة ومبسّطة ولكن بطريقة غير تفاعلية.

المنصات التعليمية السعودية 1442

تسجيل منصة مدرستي التعليمية

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بمتابعة الطلاب لديها بجميع المدارس الحكومية من المنزل، وذلك من خلال تشغيل منصة مدرستي الشاملة المتكاملة والتي تشرح المواد الدراسية للطلاب كأنهم في الفصل، حيث يتم تسجيل دخول الطالب من خلال الحساب الشخصي الذي قام بإنشائه من قبل وبكلمة المرور، ليتابع الدروس من المنزل بعد إيقاف المتابعة من المدرسة بالعامين الدراسيين الأخيرين، حيث قامت مدارس المملكة الحكومية والخاصة بالإعلاق الجزئي والإغلاق التام حرصا على الطلاب من تفشي فيروس كرونا بينهم، فقامت الوزارة بتفعيل منصة مدرستي التعليمية كما قامت بعمل القنوات التعليمية لجميع الصفوف على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

رابط schools.madrasati.sa

بالدخول الإلكتروني بشكل يومي على رابط schools.madrasati.sa بالحساب الشخصي للطالب، وحسب جدول الدروس المتبعة يتم استكمال منظومة التعليم الإلكتروني عن بعد، حيث تقوم كل من قنوات عين دروس ومنصة مدرستي التعليمية بتغطية كافة جوانب التعليم عن بعد، والواجبات الدراسية من الأمور الهامة التي يتابعها الطلاب، وخاصة بالصفوف الأولى، يوميا مع المعلم، كما يتم عمل الاختبارات الشهرية والفصلية عبر الدخول عليها في وقت الاختبار ويتم متابعة النتائج أيضا من حساب الطالب الشخصي عليها.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية.

لابد في البداية أن يكون الطالب مسجلا بالمنصة في بداية العام الدراسي وله حساب شخصي. يتم الدخول على منصة مدرستي التعليمية باسم المستخدم والرقم السري له. يبدأ تسجيل الدخول ويتم إثبات الدخول من خلال متابعة دفتر الحضور بالمنصة. تقوم المنصة بإتاحة خيار عمل حساب جديد في حال تم نسيان كلمة المرور الخاصة بالطالب.

تردد قنوات عين دروس

قامت وزارة التعليم بتغطية كل الجوانب التي قد يتابعها الطالب، أون لاين أو من خلال شاشات الفضائيات التعليمية، حيث تم إنشاء المنصة الإلكترونية للجميع كما تم إتاحة القنوات التعليمية، حيث تتخصص كل قناة بالألوان المتنوعة لها بسنة دراسية ومرحلة تعليمية، وتم بث القنوات على الأقمار نايل سات وعرب سات لتغطية شاملة ومشاهدة أكثر وضوحا:

القمر الصناعي: نايلسات.

الإحداثيات: 11654.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

التردد: 10770.

الاستقطاب: أفقي.

أو تردد 12437.

الاستقطاب :رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد عين دروس على عربسات

طريقة التسجيل في وظائف كلية الملك فهد الأمنية

تردد عين دروس على نايلسات